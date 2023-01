“Contra regra” é o podcast lançado esta sexta-feira pela coordenadora do BE, Catarina Martins, para “desorganizar preconceitos e organizar ideias”, um espaço de debate com convidados de diferentes quadrantes como Francisca van Dunem, Alexandra Leitão, Pacheco Pereira ou Sérgio Godinho.

À agência Lusa, Catarina Martins explica que convidou para este podcast – cujos episódios serão lançados às segundas-feiras – “pessoas com diferentes percursos e opiniões”.

“Da política, claro, mas também do desporto ou da música. O podcast não responde à agenda política do dia-a-dia nem ao debate político-partidário. Debruça-se antes sobre temas de fundo da nossa vida coletiva“, refere.

Entre os convidados estão a antiga ministra da Justiça Francisca van Dunem, a deputada do PS e ex-ministra Alexandra Leitão ou o antigo deputado do PSD José Pacheco Pereira.

O intérprete e compositor Sérgio Godinho, a judoca Telma Monteiro e a ativista Ksenia Ashrafullina são outros dos nomes que estarão neste “Contra regra” com a líder do BE.

“Do racismo institucionalizado à ortodoxia europeia, da música como expressão de luta à oligarquia que financia a guerra de Putin. Às vezes estamos de acordo, outras vezes não. Mas, ao discutir abertamente ideias, construímos caminhos”, acrescenta Catarina Martins à Lusa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na página do podcast – está disponível um vídeo de lançamento, no qual a bloquista afirma que “nos espetáculos há uma figura que organiza o palco e que se chama contra regra“.

“E aqui teremos um podcast contra regra, mas em que a regra é diferente: conversamos para desorganizar preconceitos e organizar ideias“, enfatiza.

A cada semana, continua Catarina Martins, “um convidado, uma convidada diferente para estas conversas sobre temas tão diferentes como a política nas várias formas” em que está na vida de cada um.