Uma explosão num gasoduto que liga a Lituânia à Letónia gerou esta sexta-feira um incêndio de grandes dimensões. A Amber Grid, a responsável lituana pelo sistema nacional de transmissão de gás, anunciou em comunicado a explosão que ocorreu em Pasvalys, um distrito no norte da Lituânia, a alguns quilómetros da fronteira com a Letónia.

A explosão aconteceu por volta das 17 horas locais, menos duas horas em Lisboa. No comunicado inicial, a operadora referia que não havia feridos e que “a explosão tinha ocorrido longe de edifícios de habitação”.

“O sistema de transmissão de gás nesta área consiste em dois gasodutos paralelos e os dados iniciais indicam que a explosão ocorreu num deles. O outro gasoduto não ficou danificado. O fornecimento de gás onde ocorreu a explosão foi imediatamente interrompida”, continua o comunicado. “Os consumidores do distrito de Pasvalys já estão a ser fornecidos com gás através de um gasoduto adjacente.”

Lithuania: Report of Gas pipeline blast in northern Lithuania, 250 people told to evacuate

-The affected pipeline supplies gas to northern part of #Lithuania and delivers gas to Latvia.

-The incident may cause disruptions of gas supply to #Latvia as well as northern Lithuania. pic.twitter.com/KXxXnTCsJH

— Abhishek Jha (@abhishekjha157) January 13, 2023