O grupo Vodafone estará a planear eliminar “centenas” de postos de trabalho, avança esta sexta-feira o jornal Financial Times, citando duas fontes com conhecimento do assunto. A confirmar-se a existência destes planos, que estarão ligados a uma tentativa de a operadora de telecomunicações reduzir custos, esta poderá ser a maior vaga de despedimentos da companhia em cinco anos.

O grupo de telecomunicações emprega cerca de 104 mil pessoas globalmente. Questionada pelo Observador sobre a informação avançada pelo Financial Times, fonte oficial da Vodafone Portugal não comenta o assunto.

O setor das telecomunicações a nível europeu não tem escondido a necessidade de reduzir custos e tem deixado sucessivos alertas sobre as margens cada vez mais reduzidas. O grupo Vodafone disse em novembro do ano passado que planeia reduzir custos de mil milhões de euros até 2026.

Nessa altura, Nick Read, o CEO do grupo Vodafone, anunciou que esta redução de custos seria “atingida através da simplificação do grupo”, sendo na altura aberta a porta a alguns despedimentos.

Em dezembro, Nick Read anunciou a saída do cargo de CEO, algo que surpreendeu o setor. Read esteve quatro anos a liderar o grupo de telecomunicações, anunciado que a saída tinha efeitos logo no final de 2022. Ainda assim, Read mantém-se como conselheiro do conselho de administração da Vodafone até 31 de março de 2023. Neste momento, Margherita Della Valle, até então a diretora financeira do grupo, está a substituir Nick Read interinamente.