Isabel Gomes Sarmento, a mulher mais velha de Portugal, morreu nesta quinta-feira, no hospital de Amarante, aos 112 anos. A informação foi avançada pelo Notícias ao Minuto, depois de na quinta-feira a Câmara Municipal de Moimenta da Beira ter manifestado o seu pesar na sua página do Facebook.

Durante os últimos seis meses Isabel Sarmento tinha sido a mulher mais velha de Portugal, indica a autarquia, tendo celebrado o seu aniversário a 27 de dezembro, rodeada da família e de vinho do Porto, adianta o Notícias ao Minuto. Um dia que o município não esqueceu, escrevendo sobre Isabel: “Aprendeu a costurar, a fazer croché, as lides domésticas, gostava de dançar, de conversar, tinha bom coração, porém, ninguém a torcia. No leva e traz do quotidiano conheceu o homem da sua vida: António Gomes Cardia”.

Originária de Moimenta da Beira, Isabel Sarmento nasceu no Brasil, filha de emigrantes, em 1910 e teve cinco filhos. Vivia em Amarante, onde seguiu para o hospital local na passada segunda-feira, vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e onde viria a morrer.