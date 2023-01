O número de mortos no atentado, na quarta-feira, próximo do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Afeganistão, em Cabul, reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico aumentou para 10, de acordo com as Nações Unidas.

Na quarta-feira, um atacante suicida do grupo Estado Islâmico fez explodir o cinto com explosivos que transportava num local onde se encontravam funcionários e guardas que abandonavam o edifício do Ministério dos Negócios Estrangeiros do governo talibã.

A Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão (Manua) indicou que na sequência do inquérito realizado após o atentado concluiu que o número de vítimas aumentou para 10 mortos e 53 feridos.

“Vamos continuar a acompanhar a situação”, disse ainda fonte da missão da ONU através de um comunicado citado pela agência France Presse.

As autoridades talibã anunciaram na quarta-feira que o atentado tinha provocado a morte a cinco civis.

A organização não-governamental italiana Emergency, que mantém em funcionamento um hospital na capital afegã indicou que recebeu 40 feridos do atentado contra o ministério.

Vários atentados ocorrido no país, após a tomada do poder pelos talibã em agosto de 2021.

Centenas de pessoas morreram ou ficaram gravemente feridas em atentados que atingem sobretudo as minorias xiitas e sikh, estrangeiros, e as novas autoridades talibã.

Os analistas internacionais consideram que os extremistas do Estado Islâmico, um grupo sunita, como os talibã, com profundas divergências ideológicas entre si, continuam a ser a principal ameaça ao novo regime de Cabul.