Os aeroportos nacionais movimentaram 4,1 milhões de passageiros em novembro, um aumento homólogo de 31,3%, superando, pelo segundo mês consecutivo, o nível de 2019, antes da pandemia, divulgou nesta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com as estatísticas rápidas do transporte aéreo, “em novembro de 2022, nos aeroportos nacionais movimentaram-se 4,1 milhões de passageiros e 19.300 toneladas de carga e correio, correspondendo a variações homólogas de +31,3% e +0,2%, respetivamente”.

Novembro foi o segundo mês consecutivo em que o movimento de passageiros superou o nível de 2019, antes da pandemia de Covid-19, com um crescimento de 3%, depois de uma subida de 4% registada em outubro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No mês em análise, registou-se o desembarque médio diário de 65.600 passageiros nos aeroportos nacionais, que comparam com 90.700 no mês anterior, superando o valor observado em novembro de 2019, que foi de 64.200.

Dos passageiros desembarcados em novembro de 2022, 80,3% corresponderam a tráfego internacional (79,9% no mesmo mês de 2021), na maioria provenientes do continente europeu (66,6% do total), enquanto nos embarcados, 81,8% corresponderam a tráfego internacional (81,5% em novembro de 2021), tendo como principal destino aeroportos no continente europeu (68,8% do total).

No acumulado de janeiro a novembro do ano passado, o número de passageiros movimentados aumentou 129,8% em comparação com o mesmo período de 2021, mas ainda 6,2% abaixo do registado no mesmo período de 2019.

O Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos, com crescimentos de 228,8% no número de passageiros desembarcados e 228,1% no número de passageiros embarcados.