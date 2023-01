O presidente do Governo Regional da Madeira defendeu este sábado que a construção de um teleférico na freguesia do Curral das Freiras “não terá nenhum impacto ambiental”, argumentando que estão em causa “estruturas leves e descartáveis”.

“Este será um investimento privado, que não terá nenhum impacto ambiental e trará para a freguesia efeitos multiplicadores em termos económicos, fixação de emprego e novos investimentos”, afirmou Miguel Albuquerque.

O governante falava à margem de uma visita à obra de consolidação do talude do Colmeal, na freguesia do Curral das Freiras, concelho de Câmara de Lobos, recentemente concluída e que representou um investimento de 3,5 milhões de euros.

“O teleférico trará — sem pôr em causa a paisagem e o ambiente, uma vez que são estruturas leves e descartáveis — para o Curral, a possibilidade de os turistas que visitam o Curral das Freiras terem aqui uma nova atratividade”, considerou o presidente do executivo regional (PSD/CDS-PP).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

É importante que nós, nas freguesias com turismo, tenhamos atrações que fixem os negócios, que tragam investimento e emprego qualificado para as pessoas”, reforçou.

Miguel Albuquerque referiu que o processo está “a seguir todas as tramitações”, prevendo que a adjudicação da obra ocorra ainda este ano.

O presidente do Governo Regional não avançou, porém, com uma data de previsão para conclusão da obra.

O Conselho do Governo da Madeira autorizou, em novembro do ano passado, a abertura do concurso para a “concessão da utilização privativa do domínio público e do uso do domínio privado para a conceção, construção, exploração e conservação de um sistema de teleféricos, de um parque aventura e de interpretação de natureza e de um zip line (slide), incluindo as respetivas instalações de apoio e restauração de um sistema de teleféricos, parque aventura e slide” na freguesia do Curral das Freiras.

O teleférico contará com três estações — Curral das Freiras, Jardim da Serra e Paredão — num total de cerca de três quilómetros e o executivo estima que deverá gerar entre 35 e 40 postos de trabalho.

O Governo Regional (PSD/CDS-PP) prevê que o investimento, “integralmente privado”, se cifre na ordem dos 31 milhões de euros e que cerca de 300 pessoas venham a utilizar diariamente a infraestrutura.

Este projeto tem motivado contestação de vários setores, nomeadamente associações ambientalistas e forças partidárias, tendo sido interposta uma ação no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal.

A freguesia do Curral das Freiras situa-se no interior de Câmara de Lobos, concelho contíguo ao Funchal a leste, e é um dos pontos de grande interesse turístico na ilha.