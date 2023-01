O treinador do Sporting disse este sábado acreditar que pode vencer o Benfica, no dérbi da 16.ª jornada da I Liga de futebol, no domingo, e garantiu que, tal como no ano passado, voltaria a apostar na sua equipa.

Em conferência de imprensa, na Academia de Alcochete, o Rúben Amorim reconheceu “a distância para os rivais e principalmente para a Liga dos Campeões”, mas frisou que, para os leões, um jogo com o Benfica “está sempre quente” e que no seu pensamento podem ganhar ao rival, “seja em Alvalade ou na Luz”.

“Esse é o pensamento que os jogadores têm de ter. Se olharmos ponto a ponto, onde é que perdemos esses pontos, nós poderíamos ter ganho esses jogos e já não teríamos essa distância. Mas isso vale o que vale, não adianta pensar nisso. Nós somos capazes de vencer o Benfica e eu acredito que podemos vencer qualquer jogo”, afirmou.

Na época passada, o Sporting venceu no Estádio da Luz por 3-1 e Amorim usa essa diferença de momentos das equipas para “agarrar os jogadores e toda a gente no clube”, lembrando que “daqui a dois ou três meses as posições podem estar invertidas”, apesar do aparente melhor momento dos ‘encarnados’.

“Eu aposto sempre na minha equipa. Aposto sempre que nós vamos vencer os jogos. Principalmente [tendo] uma equipa talentosa, que nem sempre é consistente, mas quando está num dia bom pode vencer qualquer equipa. É mesmo nesse ponto que os jogadores têm de pensar”, vincou o técnico.

Para Amorim, de resto, esta é “claramente a melhor equipa” do Benfica desde que chegou aos ‘leões’, “porque aumentou muito a velocidade a defender e a atacar”, fruto do trabalho de Roger Schmidt que, considerou, “é um excelente treinador”.

Veio dar muita velocidade à equipa do Benfica e os treinadores são todos competitivos, mas acredito que a nossa equipa pode vencer toda a gente e que eu, como treinador, posso ser melhor que todos eles. Depende da fase, portanto, a apostar, apostaria claramente no Sporting”, insistiu Rúben Amorim.

Além disso, e apesar de reconhecer a distância para os rivais e para os lugares de acesso à Liga dos Campeões, Amorim quer a equipa focada apenas no próximo jogo e em melhorar “no que tem de melhorar”.

“Se estamos a pensar já à frente, no que é que vai acontecer no fim do ano, no que acontece se não formos à Liga dos Campeões, vamos perder o foco do jogo. É ir a jogo e nós temos sempre de ganhar. Independentemente de jogarmos na Luz, temos de ganhar este jogo, como tínhamos de ganhar ao Marítimo“, advertiu.

O Sporting visita o Benfica no domingo, em partida da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início marcado para as 18h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.

A equipa orientada por Rúben Amorim chega ao primeiro dérbi desta época no quarto lugar da classificação, a 12 pontos do adversário, que lidera o campeonato, a seis do segundo classificado, o Sporting de Braga, e a cinco do FC Porto, que ocupa o terceiro lugar.