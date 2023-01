A Assembleia Municipal do Porto convocou uma sessão extraordinária para segunda-feira, solicitada pela CDU, para analisar a situação económica e social e o acesso à habitação na cidade, adiantou hoje o partido.

“Nesta sessão, o Grupo Municipal da CDU fará uma caracterização da crise económica e social que se vive no Porto, dedicando particular atenção à grave situação habitacional com que se debatem os portuenses”, referiu a CDU, em comunicado.

O partido sustentou que o “brutal” aumento dos preços, quer de venda, quer de arrendamento de habitações, faz com que muitos moradores do Porto, nomeadamente jovens, vão viver para municípios mais distantes.

A isto, acrescentou, somam-se o aumento do custo de vida com “perdas reais e elevadas” do poder de compra da maioria da população e um “significativo aumento” dos juros que faz com que muitas famílias deixem de poder pagar os empréstimos habitacionais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na opinião da CDU, esta “grave situação” exige que o Governo e a Câmara Municipal do Porto tomem medidas de emergência com o objetivo de pelo menos minimizar o seu impacto, assegurando ao maior número de famílias possível condições habitacionais com o mínimo de dignidade.

“Constatando que tal não está a acontecer, o Grupo Municipal da CDU procura que o município analise a situação apresentando um conjunto de propostas com ações concretas que visam dar resposta a estas questões”, vincou.

A CDU recordou ainda que, em 2021, também solicitou a realização de uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal para discutir o tema da requalificação e revitalização dos espaços públicos.