O VW ID. Buzz é um dos modelos mais populares da marca alemã, sendo igualmente um dos furgões eléctricos mais eficientes do mercado europeu, muito provavelmente porque foi o único a ser concebido de raiz como um veículo eléctrico. Com versão de passageiros e de carga, o modelo conhecido como Pão de Forma não irá ficar por aqui. Além de uma versão mais comprida, com uma distância entre eixos superior destinada sobretudo ao mercado norte-americano, mas que também será proposta nos restantes mercados, a marca germânica preparou uma versão mais desportiva.

Numa entrevista à britânica Autocar, o responsável pela Investigação e Desenvolvimento (I&D) da marca, Kai Gruenitz, confirmou que iria surgir uma versão desportiva, denominada GTX. Instalando um motor em cada eixo, tal como já acontece nos ID.4 GTX e ID.5 GTX, ambos a anunciar tracção 4×4 All Wheel Drive (AWD) e 299 cv, o ID. Buzz irá ainda mais longe do que os seus parentes SUV. Para Gruenitz, o Pão de Forma será um desportivo impressionante, para esta classe de veículos, mais volumosos e altos, uma vez que além da transmissão AWD, os seus motores somarão 340 cv. Provavelmente, uma configuração que também será utilizada no ID.7.

A capacidade de aceleração do Pão de Forma GTX ainda não foi anunciada e muito menos a sua velocidade máxima, mas o responsável pela I&D do construtor alemão revela que a Volkswagen está a ponderar lançar uma segunda versão desportiva, ligeiramente menos possante e não denominada GTX. Esta poderá recorrer à mecânica com dois motores e 299 cv, já disponível noutros modelos do grupo.

Kai Gruenitz avançou igualmente informações sobre o ID. Buzz longo, com mais 25 cm de distância entre eixos, com o espaço extra a ser destinado a alojar três filas de bancos, em vez das duas da versão curta, elevando assim de cinco para sete lugares a capacidade do habitáculo. O responsável pela investigação da VW admite ainda que surgirão versões com bancos individuais, mais volumosos e confortáveis, que se poderão virar para o lado e para trás.

Além de mais potente, o ID. Buzz GTX com 340 cv deverá recorrer à maior bateria prevista para o Pão de Forma. Em vez dos actuais 77 kWh de capacidade útil (82 kWh total), a versão mais desportiva deverá estar equipada com o pack com 111 kWh de capacidade. Estreará, igualmente, uma decoração específica para as versões GTX.