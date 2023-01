“Procurem abrigos.” A mensagem é do chefe adjunto do gabinete presidencial da Ucrânia, Kyrylo Tymoshenko, no Telegram. Na manhã de sábado, Kiev acordou com o som de explosões e, segundo as autoridades ucranianas, vários zonas da capital foram atingidas. Também Kharkiv foi atingida por mísseis.

O britânico Guardian escreve que, desta vez, as sirenes de ataque aéreo foram ouvidas apenas depois das explosões e não antes, como é costume acontecer, não dando tempo aos moradores para procurarem abrigo.

Segundo Tymoshenko, “durante o ataque matinal, um prédio residencial foi atingido”, não tendo mais detalhes sobre vítimas. O político ucraniano avançou que uma infraestrutura crítica foi atingida, sem precisar qual.

Já o autarca da cidade, Vitaliy Klitschko, escreveu na mesma rede social que as explosões ocorreram no distrito de Dniprovskyi, na margem leste do rio, e reforçou o pedido para os moradores se manterem em abrigos.

Kharkiv também foi bombardeada na manhã de sábado com “quatro mísseis S-300 que chegaram ao distrito industrial”. A informação foi avançada pelo presidente da câmara, Ihor Terekhov, que acrescentou que uma infraestrutura de energia foi atingida — poderá, por isso, haver falhas de eletricidade na cidade.

“Quanto às vítimas e à destruição ainda estamos a esclarecer as informações”, afirmou.