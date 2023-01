“Nasci em 2 de Janeiro de 1923. O horóscopo diz que Saturno me previu que a primeira mão que olhei directamente era de forma ainda hoje desconhecida (…) durante cerca de três anos sei perfeitamente que fui insecto, um estranho e monstruoso insecto que subia paredes. Nessa época preferia habitar os telhados, os grandes telhado escuros onde nasciam maçãs (…) Hoje com 27 anos de existência saturniana, viajo através do espaço, cada vez mais veloz, cada vez mais distante, a caminho do planeta desconhecido(…)”.

Assim se apresenta aos leitores o excelentíssimo extra-terrestre Mário-Henrique Leiria, no texto “Fragmentos da Minha Vida Real”, que abre o volume de contos reunido pela E-Primatur, em 2017. Não duvidamos que passados 100 anos do seu nascimento extra-terrestre ele continue a vagar por espaços vastos e insuspeitáveis, galáxias e constelações mais excitantes e desafiadoras que as que sonhou o Surrealismo, de preferência sem militares e com muitos livros e gin-tónico.

“Era um aventureiro, sempre metido em confusões, que viajou pelo mundo, acumulou histórias, desencantos, viveu paredes meias com a pobreza, era uma espécie de Fernão Mendes Pinto surrealista”: assim o descreve Arlete Alves da Silva, diretora do CAMB — Centro de Arte Manuel de Brito. “Portugal não tem assim tantos homens extraordinários que se possa dar ao luxo de esquecer Mário-Henrique”, afirma a diretora e curadora desta mostra que inaugura este sábado, dia 14, e pode ser vista até 31 de maio.

Entre quadros, fotografias, colagens, livros, documentos pessoais ou obras oferecidas por amigos, são mais de uma centena de objetos para ver nesta exposição que será a mais completa feita até agora e que dá uma panorâmica sobre a vida do escritor e do seu tempo desde o final dos anos 40, quando se juntou ao 2.º Grupo Surrealista, até aos anos 70. O arco temporal que abarca a suas viagens astrais e terrenas por vários países de Leste e Oriente, o seu sonho do Comunismo como a realização da utopia da liberdade e da felicidade, o seu auto-exílio no Brasil, até à sua descrença com a revolução de Abril de 1974 rematada pela frase amargurada: “Estes cravos fedem”.

