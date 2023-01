O antigo Presidente russo, Dmitry Medvedev, sugeriu que o primeiro-ministro japonês cometesse haraquiri (suicídio ritual) como forma de lavar a vergonha do seu encontro com o Presidentes dos EUA. Na sexta-feira, Joe Biden e Fumio Kishida estiveram juntos na Casa Branca.

“Biden e Kishida disseram que qualquer possível uso de armas nucleares pela Rússia na Ucrânia seria um ato de hostilidade contra toda a humanidade que não pode ser justificado”, escreveu Medvedev na rede social Telegram. “É uma vergonha tão monstruosa que nem vou comentar sobre a paranoia que têm sobre os planos nucleares” da Rússia, acrescentou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Medvedev disse ainda que Kishida em “êxtase, humilhante e leal, disse asneiras sobre a Rússia, tendo traído a memória de centenas de milhares de japoneses que foram queimados no incêndio nuclear de Hiroshima e Nagasaki”.

Além de lembrar as bombas atómicas lançadas durante a Segunda Guerra Mundial no Japão, o político russo frisou que o único país que usou armas nucleares foram os Estados Unidos, com “a única vítima” a ser a pátria de Kishida.

“Os servos não podem ter coragem”, acrescentou Medvedev, referindo-se ao primeiro-ministro do Japão. “Resta ter pena dos japoneses. Afinal, tal vergonha pode ser lavada apenas cometendo um seppuku [haraquiri] numa reunião no seu gabinete assim que voltar, embora o conceito de honra não seja típico desta geração de vassalos japoneses”.