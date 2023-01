A Mercedes já nos habituou a modelos como os EQS e EQE, as versões eléctricas alimentadas a bateria dos “irmãos” com motores a combustão, no caso os Classe S e Classe E. Mas tudo indica que, agora que o fabricante alemão se prepara para colocar no mercado a próxima geração de veículos eléctricos, a administração entende que não é mais necessária a separação das gamas segundo o tipo de combustível.

Quem avançou com o fim da gama EQ da Mercedes foi a publicação alemã Handelsblatt, a que a Reuters deu eco. Afirma a publicação, citando fontes da empresa, que é cada vez mais evidente o investimento da marca em veículos eléctricos, que assim vão passar de gama acessória a principal. A transição vai tornar-se ainda mais evidente a partir de 2024, quando são esperados veículos mais modernos e sofisticados, os primeiros a recorrerem a plataformas específicas para modelos a bateria, em vez dos actuais, que derivam de plataformas que também acolhem motores a combustão.

Esta diferença no tipo de plataforma é mais importante do que se possa pensar. No capítulo das vantagens, temos que um chassi que não tenha de receber motores com seis ou oito cilindros, acoplados a uma volumosa caixa de velocidades, permite habitáculos maiores para o mesmo comprimento total, sendo ainda mais versáteis e mais facilmente escaláveis. Porém, esta solução que resulta vantajosa a médio e longo prazo, é substancialmente mais dispendiosa a curto prazo, obrigando a avultados investimentos. Sobretudo nas fábricas, que têm de ser novas ou integralmente reformuladas.

O primeiro modelo da gama EQ surgiu em 2019, o EQC, sendo que a primeira plataforma concebida apenas para eléctricos não é esperada antes de 2025. Isto surge em linha com o anúncio da marca em pretender passar a fabricar apenas modelos a bateria antes do final da década, ou seja, cinco anos de entrar em vigor a proibição de comercializar veículos com motores de combustão nos países da União Europeia. Um porta-voz da Mercedes admitiu que os veículos eléctricos serão cada vez mais importantes na gama de modelos, confessando depois que ainda é cedo para anunciar mais detalhes sobre quaisquer alterações.