“Lutámos arduamente por outro resultado. Temos de continuar a melhorar”, escrevia Daniel Podence esta semana, no seguimento da derrota nas grandes penalidades do Wolverhampton com o Nottingham Forest a contar para a Taça da Liga. Apesar dos sinais de redenção que a equipa foi dando desde a chegada de Julen Lopetegui ao comando técnico, a equipa continuava a mostrar debilidades nos momentos chave que foram custando pontos na Premier League e a eliminação numa das taças. No entanto, e num plano individual, ia havendo cada vez mais do avançado que no City Ground foi suplente utilizado. E foi o mais pequeno de todos os jogadores que se voltou a agigantar quando os Wolves mais precisavam na receção ao West Ham.

O poker de "tugas" que brilhou na vitória do Wolves Moutinho ???????? (6.1) e Matheus Nunes ???????? (5.9) também foram titulares pic.twitter.com/SeloiQSGGw — GoalPoint (@_Goalpoint) January 14, 2023

Num duelo entre aflitos que na última temporada estavam mais habituados a andar na metade de cima, o jogador formado no Sporting que chegou a Inglaterra via Olympiacos marcou o terceiro golo nos últimos quatro encontros da Premier League no início da segunda parte, aproveitando um corte incompleto da defesa dos hammers na sequência de uma saída rápida dos visitados para rematar forte de fora da área sem hipóteses para Fabianski naquele que seria o único golo do encontro apesar de um lance anulado a Raúl Jiménez nos descontos. Com o regresso às vitórias depois da derrota com o Manchester United e o empate com o Aston Villa, o Wolverhampton conseguiu sair da zona de despromoção para o 16.º lugar.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

PODENCE ???? Não para de marcar ???? ???????????????????????????? @premierleague | @Wolves 1 x 0 @WestHam ???? ???????????????????????????????? ????????????: A primeira mensalidade é oferta da ELEVEN ao aderires ao passe anual

???? https://t.co/7qOD0Miooh#PremierELEVEN pic.twitter.com/mkrgKPMLg5 — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) January 14, 2023

Apesar da estreia como titular de mais um dos reforços neste mercado de janeiro, Matheus Cunha, Podence continua a ser o grande abono do espanhol Julen Lopetegui desde que assumiu o comando técnico da armada nacional na Premier League, deixando também um convite para receber a visita de outro técnico espanhol, Roberto Martínez, novo selecionador nacional que tem no Wolverhampton três elementos que marcaram presença no último Campeonato do Mundo: José Sá, Rúben Neves e Matheus Nunes.

Daniel Podence’s last 4 Premier League games: ⚽ vs. Everton

❌ vs. Manchester United

⚽ vs. Aston Villa

⚽ vs. West Ham Can’t stop scoring. ????‍???? pic.twitter.com/TIssokkFfI — Statman Dave (@StatmanDave) January 14, 2023

Ainda nesta jornada da Premier League, nota também para um Liverpool que vai de mal a pior: num jogo sempre complicado com o Brighton, e depois de ter chegado com um nulo ao intervalo, a equipa de Jürgen Klopp perdeu por claros 3-0 com golos de Solly March (46′ e 53′) e Danny Welbeck (81′) e desceu ao oitavo lugar da classificação, já a sete pontos do Newcastle que ocupa a última vaga de acesso à Champions.

Matip ???? March mete o Liverpool em situação complicada ???????????????????????????? @premierleague | @OfficialBHAFC 1 x 0 @LFC ???? ???????????????????????????????? ????????????: A primeira mensalidade é oferta da ELEVEN ao aderires ao passe anual

???? https://t.co/7qOD0Miooh#PremierELEVEN pic.twitter.com/idCn0whdqK — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) January 14, 2023

Entretanto já MARCHaram o segundo ???? ???????????????????????????? @premierleague | @OfficialBHAFC 2 x 0 @LFC ???? ???????????????????????????????? ????????????: A primeira mensalidade é oferta da ELEVEN ao aderires ao passe anual

???? https://t.co/7qOD0Miooh#PremierELEVEN pic.twitter.com/uPZ0hzD2EC — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) January 14, 2023