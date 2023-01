As quezílias entre os responsáveis de Defesa russos e o Grupo Wagner são “um sinal claro do fracasso do inimigo”. É desta forma que Volodymyr Zelensky olha para os recentes desentendimentos no seio das forças russas, exacerbados esta sexta-feira pelos comentários do líder do grupo mercenário, Yevgeny Prigozhin, na sequência dos avanços russos em Soledar.

Na sua habitual comunicação diária ao país – sem nunca dar por perdida a cidade que os russos afirmam ter conquistado –, o Presidente da Ucrânia lança farpas às lutas internas das forças russas que “já lutam entre si sobre quem deve ter crédito por um qualquer avanço tático”, após o Kremlin ter, numa primeira fase, omitido o envolvimento do grupo mercenário, antes de as críticas de Prigozhin terem levado a uma “clarificação”.

Ao 324.º dia do conflito, Zelensky destacou o efeito dos esforços diplomáticos da Ucrânia no aumento da ajuda militar ao país:

Conseguimos aumentar significativamente a resolução dos nossos parceiros em aumentar a ajuda militar à Ucrânia. Estamos a trabalhar afincadamente para garantir que tal será refletido nas decisões do próximo encontro de ministros da Defesa na Base Aérea de Ramstein (Alemanha), que terá lugar na segunda metade de janeiro.”

Na agenda ucraniana, está também a participação no Fórum Económico Mundial em Davos, Suíça. Zelensky diz reconhecer a importância de que “haja uma resposta eficaz e clara da Ucrânia a todas as questões de segurança do mundo”.

Na declaração desta noite, o Presidente ucraniano aproveitou ainda para realçar o papel dos serviços de inteligência ucranianos – em particular, “dos funcionários so Serviço de Informação Internacional da Ucrânia. Aqueles cujo trabalho é completamente invisível, sobre os quais poucos falam. Mas são eles quem influencia decisões-chave dos parceiros da Ucrânia”.