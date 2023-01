Em que situações deve ligar para o SNS 24 ou para o 112? O Ministério da Saúde, a DGS e o INEM explicam

O uso desadequado das linhas do SNS 24 e do INEM "pode atrasar respostas críticas no tempo". Mediante os sintomas que apresenta, saiba se deve ligar para o 808 24 24 24 ou para o 112.