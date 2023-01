Mais um ano, mais uma polémica Supertaça de Espanha. Desde 2020, altura em que a Real Federação Espanhola de Futebol decidiu reformular o formato da competição e transformá-la numa final four realizada na Arábia Saudita, que a semana da Supertaça é sempre uma semana de muita discussão. Sobre o conceito, sobre o facto de não ser em Espanha, sobre o facto de ser em Riade.

Ainda assim, e até porque o contrato assinado pela Federação com o regime saudita vai até 2029, o King Fahd International Stadium recebia este domingo mais uma final da Supertaça de Espanha — e desde logo um mítico El Clásico, um Real Madrid-Barcelona, onde merengues e catalães iam disputar a conquista do primeiro troféu do ano.

They meet again! ????

???? El Clásico pic.twitter.com/wBkH8FbPx5 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 14, 2023

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.