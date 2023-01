Uma mulher de cerca de 50 anos ficou este domingo gravemente ferida após um despiste em Carrazedo de Montenegro, no concelho de Valpaços, indicou fonte da Proteção Civil.

À Lusa, fonte do Comando Sub-Regional do Alto Tâmega e Barroso referiu, cerca das 12h15, que a mulher estava a ser assistida no local e seria encaminhada ao Hospital de Chaves.

A ocorrência foi registada às 11h18 em Carrazedo de Montenegro, no concelho de Valpaços (distrito de Vila Real).

De acordo com o comando sub-regional a vítima, de cerca de 50 anos, apresenta “ferimentos graves” na sequência de um despiste de um veículo ligeiro.

No local estavam, cerca das 12h15, além dos bombeiros voluntários locais, a GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Chaves, num total de 11 operacionais auxiliados por quatro veículos.