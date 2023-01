O general Petr Pavel e o ex-primeiro-ministro Andrej Babis, que surgem quase lado a lado na primeira volta das presidenciais na Chéquia concluídas este sábado, vão confrontar-se dias 27 e 28 de janeiro na segunda volta do escrutínio.

Pavel obteve 35,4%, ligeiramente à frente de Babis com 35,0%, e com a economista Danuse Nerudova na terceira posição com 13,9% após a contagem de 99,9% dos votos expressos, segundo os resultados divulgados pelo Gabinete de estatísticas checo.

Nenhum dos outros cinco candidatos conseguiu ultrapassar os 7% dos votos.

O vencedor vai substituir na presidência Milos Zeman, um veterano da política e cujo último mandato termina em março.

O vencedor deverá enfrentar uma inflação recorde e um défice exorbitante das finanças públicas devido à guerra na Ucrânia.

Babis, 68 anos, empresário e antigo primeiro-ministro, possui a quinta maior fortuna da Chéquia, segundo a revista Forbes.

Pavel, 61 anos, general do exército na reserva e antigo paraquedista, que ocupou a presidência do Comité Militar da NATO entre 2015 e 2018, ficou conhecido por ter socorrido soldados franceses cercados em 1993 pelos sérvios durante a guerra civil na Bósnia-Herzegovina.