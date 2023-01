O mercado norte-americano consome anualmente cerca de 14 milhões de veículos ligeiros, com uma percentagem superior a 15% a pertencer ao segmento de luxo, onde os preços são mais elevados e as margens também. Há alguns construtores americanos a disputar este apetecível mercado, com marcas como a Cadillac, por exemplo, mas a realidade é que nos últimos anos têm sido os construtores estrangeiros a mostrar como se faz. Em 2022, isso mudou.

Já aqui reportámos que BMW, Lexus e Mercedes têm dividido entre si a liderança do segmento dos carros em que a reputação e o preço são mais elevados, com a Tesla a revelar ser a única que se pode opor aos “invasores” e defender as cores nacionais. Isto apesar de ter apenas carros eléctricos para oferecer, solução que representa apenas 6% do mercado.

Em 2021, a Tesla já tinha conseguido superar a Mercedes e a Lexus, assumindo a 2.ª posição do pódio. Na ocasião perdeu para a BMW por apenas 23 mil unidades, mas em 2022 chamou por fim a si a liderança no seu mercado doméstico. E só com carros a bateria, sendo esta a primeira vez, nos últimos 25 anos, em que uma marca norte-americana lidera o segmento, de acordo com a Automotive News.

Nos 12 meses do ano transacto, a Tesla colocou no mercado norte-americano 491.000 veículos novos, contra apenas 332.388 da BMW. A Mercedes ficou ainda mais longe, com 286.764 unidades, ainda assim à frente da Lexus, que se ficou pelos 258.704 veículos. O resto do top 8 é ocupado pela Audi (186.875), Cadillac (134.726), Acura (102.306) e Volvo (102.038).