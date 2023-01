Um agente da polícia britânico de 48 anos admitiu ser culpado de 49 crimes, a maioria sexuais, num caso judicial que a própria força policial do país admite ser “sem precedentes”. David Carrick violou, abusou sexualmente e controlou várias mulheres que conheceu em contextos sociais e em aplicações de encontros, ao longo de quase 20 anos.

Acusado de mais de 80 crimes (incluindo 48 acusações de violação), Carrick admitiu ser culpado de 49 das acusações que pendiam sobre si — o que inclui 24 crimes de violação, segundo a Sky News.

Uma das alegadas vítimas de Carrick — uma ex-namorada que não quis apresentar queixa — partilhou com o The Guardian o abuso de que foi vítima por parte do agente da Metropolitan Police. A ex-namorada disse ao jornal britânico que foi vítima de violação, estrangulamento e ameaças, tendo o companheiro chegado a dizer-lhe “Posso matar-te sem deixar provas”. Usava também recorrentemente o seu estatuto como agente da polícia para a intimidar as vítimas.

Em quem é que eles vão acreditar?”, disse à ex-namorada, depois de ameaçar plantar drogas no seu carro caso esta o denunciasse.

De acordo com a BBC, Carrick dominava as suas companheiras, controlando o que vestiam, comiam e limitando o contacto com as suas famílias, incluindo com os próprios filhos. Algumas das vítimas foram trancadas numa pequena despensa durante horas — “Vi jaulas para cães maiores”, comentou um dos inspetores responsáveis pela investigação. Uma das vítimas foi chicoteada com um cinto. Carrick urinou em cima de várias delas. Tudo isto para além dos crimes sexuais.

David Carrick trabalhava como agente da polícia num comando de proteção diplomática e parlamentar, fazendo vários turnos em Westminster e garantindo a segurança de vários políticos, incluindo primeiros-ministros. Foi sujeito a processos de verificação prévia internos em 2001 e em 2017, tendo sido aprovado em ambos. Isto apesar de em 2002 ter sido investigado pela própria força policial na sequência de uma queixa de violência doméstica e assédio de uma antiga namorada, revela a BBC.

A Metropolitan Police veio agora pedir desculpas pelo caso, que considerou “não ter precedentes” dentro desta força policial.

Devíamos ter identificado este padrão de comportamento abusivo e, porque não o fizemos, perdemos oportunidades de o afastar da organização”, admitiu a comissária assistente Barbara Gray.

A comissária acrescentou que a polícia britânica lamenta que Carrick tenha usado a sua influência como agente para “prolongar o sofrimento das suas vítimas”. “Sabemos que elas sentiram que não podiam denunciar os crimes antes por que achavam que ninguém ia acreditar nelas“, disse Gray.