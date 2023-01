Às 20.10.19, Rúben Amorim já estava posicionado na zona de entrevistas rápidas da BTV para fazer uma análise ao dérbi que terminara com empate entre Benfica e Sporting depois de Gonçalo Ramos por parte dos encarnados e de Francisco Trincão do lado dos leões. Foi também nesse momento que o treinador verde e branco, perante os gritos bem audíveis na transmissão e que foram depois subindo de tom até o plano ser cortado para passar imagens dos melhores momentos do jogo, saiu desse espaço e seguiu em frente. Quase um minuto e meio depois, 88 segundos depois de forma mais concreta, voltou. E falou, sobre o jogo.

Só mais tarde, na conferência de imprensa, Amorim foi questionado sobre o que se tinha passado no túnel de acesso aos balneários na Luz, mais concretamente numa zona mais próxima de ambos os balneários (algo que não aconteceu com Roger Schmidt). “São coisas que acontecem no túnel, num dérbi, e está lá a polícia para ver o que se passou. Não vou estar aqui a comentar e a aumentar um problema. Acontece, as equipas querem ganhar, são dois grandes clubes e nada mais do que isso”, comentou o técnico.

Algumas fontes contactadas pelo Observador também optaram por relativizar o caso, recordando que a zona em causa tem câmaras e imagens que poderão mostrar o que se passou se for necessário. Se nada mudar entretanto, não haverá também mais comentários sobre o incidente ocorrido após o dérbi e que terá envolvido Hugo Viana, diretor desportivos dos verde e brancos que cumpria o seu 40.º aniversário, e Paulo Magalhães, responsável pela empresa que trata da segurança do Estádio da Luz, segundo avançou o jornal A Bola. Não terá havido presença de qualquer jogador das duas equipas nesse foco de maior confusão.

Da parte da polícia, pela voz do comissário Artur Serafim, o incidente foi passado para o organizador do jogo, neste caso a Liga, em declarações onde falou também de um dérbi “pacífico” fora das quatro linhas onde não foi feita qualquer detenção nem houve registo de incidentes. “Não falo sobre isso, isso já é um tema do delegado da Liga”, resumiu aos jornalistas no rescaldo da partida no Estádio da Luz que teve ainda um pequeno foco de maior tensão na zona dos adeptos leoninos após o jogo mas rapidamente sanado.

Em atualização