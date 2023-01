Uma antiga deputada afegã foi morta a tiro na sua própria casa, em Cabul, naquela que é a primeira morte de um ex-deputado desde que os talibã regressaram ao poder, no verão de 2021.

O anúncio foi feito pela polícia da capital, que confirmou que Mursal Nabizada e um dos seus guarda-costas foram mortos a tiro às três da manhã (hora local) da madrugada de domingo, e que o irmão da antiga deputada ficou ferido durante o ataque.

“As forças de segurança iniciaram uma investigação séria ao incidente”, garantiu o porta-voz da força policial de Cabul, Khalid Zadran.

Mursal Nabizada foi eleita deputada pela região de Cabul em 2019 e manteve-se no cargo até à tomada do poder pelos talibã. De acordo com a Al-Jazeera, era membro da Comissão Parlamentar de Defesa e trabalhava também para uma Organização Não-Governamental, o Instituto para o Desenvolvimento de Recursos Humanos e Investigação.

Nabizada foi uma das poucas deputadas do país a manter-se no Afeganistão após a chegada dos talibã a Cabul. A colega Mariam Solaimankhil definiu Mursal como uma “verdadeira pioneira” e uma mulher que “defendia aquilo em que acreditava, mesmo perante o perigo”.

A true trailblazer – a strong, outspoken woman who stood for what she believed in, even in the face of danger. Despite being offered the chance to leave Afghanistan, she chose to stay and fight for her people. We have lost a diamond, but her legacy will live on. Rest in peace. https://t.co/g0HjMPicl5

Também a eurodeputada alemã Hannah Neumann reagiu à notícia da morte da afegã. “Ela foi morta na escuridão, mas os talibã construem o seu sistema de apartheid de género em plena luz do dia”, afirmou.

???? Mursal Nabizada, woman parliamentarian in #Afghanistan, was brutally killed alongside her bodyguard in her home, in #Kabul.

I am sad and angry and want the world to know! She was killed in darkness, but the #Taleban build their system of Gender Apartheid in full daylight. pic.twitter.com/7bCPYQpUZs

— Hannah Neumann (@HNeumannMEP) January 15, 2023