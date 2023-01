É o que permite a 17 milhões de europeus viver ou trabalhar livremente num país da União Europeia (UE) que não o seu, que leva todos os anos mais de 600 mil pessoas a estudar, fazer estágios ou voluntariado no estrangeiro através do programa Erasmus. E é o que lhe assegura o direito a reparar ou a substituir um produto defeituoso, sem custos, durante dois anos. Mas, apesar de ser a “coluna vertebral” da economia europeia, não é por isso que deve ser visto como um “dado adquirido”, com a pandemia, a guerra e a inflação a ameaçar pô-lo em causa.

“Como cidadãos, [o mercado único] permite-nos viver, trabalhar e viajar para onde quisermos na Europa. Como consumidores, estamos protegidos por regras comuns e temos maior escolha de produtos a preços mais baixos. Permite-nos fazer compras online na Europa, fazer pagamentos eletrónicos em euros”, defendeu Margrethe Vestager, vice-presidente da Comissão Europeia e comissária para a Concorrência, numa cerimónia de celebração dos 30 anos do mercado único, em Estrasburgo (França).

Mas apesar de ser a “jóia da coroa” da UE, a “coluna vertebral da economia europeia e fonte de prosperidade“, a “maior conquista da integração europeia” não significa que o mercado único esteja “completo ou que estas conquistas possam ser vistas como um dado adquirido“. A pandemia e a guerra na Ucrânia têm mostrado como o que parecia certo pode rapidamente ser posto em causa.

“Como a pandemia da Covid nos mostrou, quando o Estados-membros agem individualmente ao fecharem as suas fronteiras, ao banirem exportações dentro da UE de equipamentos médicos, cereais, matérias-primas, toda a função do mercado único fica comprometida”, acrescentou. E pediu “mais ambição e esforço para prosseguir a integração do mercado único e para remover as barreiras que continuam a fazer-se sentir“.

Antes, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, tinha salientado como a criação do mercado único — um “sonho concretizado” de Jacques Delors — é “uma das maiores conquistas da União” e se tornou “indispensável para todos”. “O PIB da UE aumentou em 8%/9% em média e [o mercado único] foi responsável por até um milhão de bebés nascidos de casais Erasmus nos últimos 30 anos“, disse, apontando também riscos.

“Com o regresso da guerra ao nosso continente, com a diminuição do fornecimento de energia e a subida da inflação, é fácil cair na armadilha do euroceticismo“, afirmou, lembrando como as parcerias de distribuição de vacinas durante a pandemia mostraram “a capacidade da Europa de reagir eficazmente”. O mercado único “ainda se está a desenvolver e a adaptar a novos desafios. A minha esperança no futuro é recapturar esse espírito”, salientou.

Criado a 1 de janeiro de 1993, depois da assinatura do tratado de Maastricht, de fevereiro de 1992, que lançou as bases para a formação da União Europeia (antes CEE, Comunidade Económica Europeia), o mercado único permite que pessoas, bens e capitais circulem livremente pela UE. É também ele que uniformiza determinadas regras de produção e venda, assim como requisitos de segurança para os consumidores dos países que o constituem.

Segundo um documento da Comissão Europeia, o PIB dos países que constituem o mercado único ascendeu a 14 biliões de euros em 2021 e as exportações entre os países da UE quintuplicaram entre 1993 (671 mil milhões de euros) e 2022 (3,4 biliões de euros).

O mercado único foi estabelecido a 1 de janeiro de 1993. Nos primórdios, era constituído apenas por 12 países — Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Irlanda, Grécia, Espanha, França, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal e Reino Unido. Hoje inclui 27 países e alguns países/territórios que não estão na UE, como a Islândia, a Noruega ou o Liechtenstein (a Suíça tem acesso, mas parcial).