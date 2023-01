Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Para acalmar a situação na Ucrânia, que pode acabar num conflito mundial ou numa guerra nuclear, é crucial reconhecer os interesses russos. Esta é a posição defendida pelo ex-deputado ucraniano Viktor Medvedchuk, um aliado do Presidente russo acusado de “alta traição” pelas autoridades ucranianas.

Num artigo publicado no jornal russo Izvestia – o primeiro desde que foi libertado numa troca de prisioneiros entre Kiev e Moscovo -, Medvedchuk debruçou-se sobre os combates na Ucrânia, examinando a sua origem e partilhando as suas previsões sobre como poderá evoluir.

“O começo de uma nova guerra está, geralmente, ligado ao fim da última”, começa por escrever, afirmando que a decisão política alcançada no fim da Guerra Fria para construir um mundo sem guerras fracassou e a política mundial regressou à estaca zero”. No artigo, intitulado “A síndrome ucraniana: anatomia de um confronto militar moderno”, prevê apenas duas soluções: uma escalada do conflito ou um cenário em que ambas as partes são ouvidas.

“Só há duas saídas. Deslizar ainda mais para uma guerra mundial e um conflito nuclear ou renovar os esforços para acalmar as tensões outra vez, sendo necessário ter em consideração os interesses de ambas as partes“, refere. No entanto, aponta que “reconhecer politicamente” que a Rússia tem os seus próprios interesses é um ponto chave.

O magnata pró-Rússia escreve também que a guerra na Ucrânia poderá escalar, arrastando outros países europeus, ou permanecer localizada e ser “resolvida”. Mas, por agora, os países ocidentais que apoiam as operações militares ucranianas não estão a permitir este último desfecho.

Medvedchuk considera que é necessário criar um movimento político pela paz, sem a intervenção dos países ocidentais. “Talvez, para salvar o país, os ucranianos precisem de construir a sua própria democracia e abrir-se ao diálogo sem o condicionamento dos curadores ocidentais, cuja participação pode ser prejudicial e destrutiva”.

O ex-deputado também deixou críticas ao Presidente Volodymyr Zelensky, que na semana passada revogou a sua cidadania. “Prometeu a paz, mas tornou-se a personificação da guerra”, atirou.

“Tendo ganho poder sob a retórica de pacificação, [Zelensky] está a tomar uma posição extremamente radical. Se tivesse essa posição no início da campanha eleitoral, ninguém o teria eleito Presidente”, acrescentou.

Viktor Medvedchuk é conhecido pela proximidade ao líder russo, Vladimir Putin, que o escolheu como padrinho de uma das suas filhas. É o homem que o líder russo queria ver como intermediário do Kremlin na Ucrânia, desfecho que não chegou a verificar-se com a sua detenção em abril de 2022.

Detido durante cinco meses, Medvedchuk foi libertado numa troca de prisioneiros no final de setembro. Moscovo assegurou a sua libertação em troca de 200 militares ucranianos.