Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Passaram-se 327 dias desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022. Esta segunda-feira o Presidente russo, Vladimir Putin, garantiu que tudo está a decorrer conforme previsto e que a dinâmica da operação é “positiva”. As declarações surgem no mesmo dia em que, numa conversa com o homólogo turco, se queixou que o regime de Kiev está a seguir uma “linha destrutiva” ao pedir armas mais modernas ao Ocidente.

O que aconteceu durante a tarde?

Mikhail Razvozhayev, governador pró-russo da Crimeia, escreveu ao início da tarde no Telegram que o ataque ucraniano a Sebastopol, já tinha acabado. “Está tudo calmo na cidade” garantiu no Telegram, reivindincando a destruição dos dez drones ucranianos que caíram sobre Sebastopol.

A Agência Internacional de Energia Atómica (IAEA) anunciou o reforço da presença da Ucrânia, para garantir a segurança das centrais nucleares no país. “A IAEA está a expandir a presença na Ucrânia para ajudar a prevenir um acidente nuclear durante o conflito em curso, anunciou o diretor-geral, Rafael Grossi.“A IAEA está a expandir a presença na Ucrânia para ajudar a prevenir um acidente nuclear durante o conflito em curso.” A missão da agência na Ucrânia vai ser liderada por Rafael Mariano Grossi, diretor-geral desta agência.

O governo russo revelou que as receitas de petróleo e gás da Rússia aumentaram 28% em 2022, apesar das sanções e medidas ocidentais para reduzir a dependência energética face a Moscovo.

O que aconteceu durante a manhã?

A Procuradoria-Geral ucraniana partilhou que, desde o início da invasão, a Rússia matou pelo menos 455 crianças. Desde 24 de fevereiro, pelo menos 897 crianças terão ficado feridas na sequência de ataques russos.

O Reino Unido prometeu o envio dos tanques Challenger 2 à Ucrânia e o Kremlin já deixou um aviso. “Vão arder”, garantiu o porta-voz russo Dmitry Peskov. Em declarações aos jornalistas, Peskov disse ainda que a Rússia não foi responsável pelo ataque a um edifício residencial em Dnipro, que, segundo o mais recente balanço das autoridades ucranianas, provocou 40 mortos.

A ministra da Defesa da Alemanha, Christine Lambrecht, demitiu-se na sequência de várias críticas à mensagem divulgada no Ano Novo, onde falava sobre a guerra na Ucrânia ao som de fogo de artifício. A demissão surge numa altura em que a Alemanha está a ser criticada pelos atrasos no apoio em armamento prometido à Ucrânia.

O Kremlin estará provavelmente a ponderar uma “ação decisiva para os próximos seis meses”, antecipa uma análise do Institute for the Study of War. Segundo o think tank norte-americano, Moscovo pretende ganhar vantagem após as forças de Kiev terem conseguido algumas “contra-ofensivas bem sucedidas”.

As autoridades ucranianas acusaram a Rússia de lançar um ataque à zona sudeste da cidade de Zaporíjia, provocando cinco feridos, incluindo dois menores, e à região sul da cidade de Nikopol, onde foram atingidas mais de 12 habitações e várias linhas de eletricidade.

Os serviços de informação do Ministério da Defesa do britânico referem no mais recente relatório que, até este domingo, a Ucrânia mantinha “quase de certeza” algumas posições em Soledar. A Rússia disse ter tomado controlo da cidade, no norte de Bakhmut, alegação negada por Kiev.

A Rússia e a Bielorrússia iniciaram esta segunda-feira exercícios militares conjuntos, que se vão prolongar até ao dia 1 de fevereiro. A notícia está a gerar receios sobre a possibilidade de Moscovo recorrer à Bielorrússia, país aliado, para iniciar uma nova ofensiva à Ucrânia.