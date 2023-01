Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

A guerra na Ucrânia, a que Moscovo se refere como “operação militar especial”, está a decorrer conforme o previsto, garantiu o Presidente Vladimir Putin.

Em declarações ao canal estatal Rossiya-1, o líder russo sublinhou que as atuais dinâmicas no terreno são “positivas”. “Tudo está a desenvolver-se de acordo com o plano do Ministério da Defesa e do Estado-maior”, sublinhou, segundo a agência russa TASS.

Durante a entrevista, Putin disse ainda ter esperança que os militares consigam obter mais vitórias significativas, numa altura em que Moscovo alega que a cidade ucraniana de Soledar caiu às mãos dos russos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Passaram mais de dez meses desde que as forças russas invadiram o território ucraniano, a 24 de fevereiro do ano passado. Desde então, Moscovo têm enfrentado várias derrotas, nomeadamente com o fracasso em capturar Kiev nos primeiros dias da invasão, a saída das suas tropas da cidade de Kharkiv e mais recentemente a retirada dos militares da cidade de Kherson, território anexado em setembro.

Ao longo da última semana, os combates concentraram-se na região de Donetks, particularmente em Soledar. A cidade situa-se perto de Bakhmut, que os militares ucraniananos defendem há vários meses.

Na sexta-feira, o Ministério de Defesa da Rússia disse que os seus soldados conseguiram tomar controlo de Soledar. As autoridades ucranianas negam as alegações, referindo que, apesar da situação ser “difícil”, os combates prosseguem nesse território.