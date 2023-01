O PSD quer saber que medidas estão previstas pelo Governo para combater o abandono escolar nos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), que atingiu quase um quarto dos alunos no ano letivo 2020/2021.

Num requerimento dirigido à ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, o PSD recupera dados divulgados pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), segundo os quais 24% dos alunos destes cursos abandonaram-nos ao fim do primeiro dos dois anos de frequência.

“O fenómeno do abandono escolar neste tipo de formação é particularmente alarmante quando comparado com os dados globais do abandono no Ensino Superior: 24% nos CTeSP contra 11% no Ensino Superior”, refere o requerimento do PSD, assinado à cabeça pelo vice-presidente da bancada e líder da JSD, Alexandre Poço.

Os sociais-democratas perguntam ao Governo se “existe um diagnóstico rigoroso da situação de abandono escolar nos CTeSP, particularmente quanto às idades, origens socioeconómicas, zonas geográficas, instituições e cursos dos alunos afetados?”.

“Quais as medidas previstas pelo Governo para diminuir a taxa de abandono escolar dos CTeSP? O Governo tem auscultado os Institutos Superiores Politécnicos sobre a problemática do abandono escolar nos CTeSP? Existe alguma estratégia para uma ação coordenada com estas instituições?”, pergunta ainda o PSD.

Finalmente, os deputados sociais-democratas querem saber se o Programa de Promoção de Sucesso e Redução de Abandono no Ensino Superior abrange os alunos dos CTeSP, apontando que esta iniciativa, lançada em outubro do ano passado, já exclui as Instituições de Ensino Superior das regiões de Lisboa, Algarve, Madeira e Açores.

“Os alunos dos CTeSP são também excluídos deste Programa?”, perguntam.

Os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), criados em 2014/2015, são formações de ensino superior com uma componente prática que inclui um período de trabalho em contexto de empresa. Têm a duração de dois anos e são lecionados em exclusivo pelos Institutos Superiores Politécnicos.