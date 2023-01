No ano passado, em julho, um recém-nascido foi encontrado morto, dentro de um caixote do lixo, no meio de plásticos, no concelho da Mealhada. Agora, a Polícia Judiciária avança que a mãe do bebé foi detida por suspeitas do crime de homicídio qualificado.

Nos últimos meses, refere a PJ em comunicado, foram encontrados indícios que apontam para a existência de uma gravidez indesejada, para um parto sem qualquer assistência, que terminou com o abandono do recém-nascido “dentro de um contentor do lixo”. A mulher foi presente a primeiro interrogatório e ficou em prisão preventiva.

De acordo com a informação avançada já no ano passado pelo Correio da Manhã, terá sido a mãe do bebé a dar indicação do local onde tinha sido abandonado, depois de ter dado entrada numa unidade hospitalar devido a uma hemorragia.

Depois de ter dados as informações, quando os militares da GNR chegaram ao local, “o feto já estava cadáver”.