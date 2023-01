O filme “Ice Merchants”, do português João Gonzalez, está nomeado para os prémios Annie, considerados os ‘Óscares’ do cinema de animação, foi hoje anunciado.

“Ice Merchants” está indicado na categoria Melhor Curta-Metragem da 50.ª edição dos Annie Awards, cuja lista de nomeados está disponível no ‘site’ oficial dos prémios.

O filme português compete com “Amok”, do húngaro Balázs Turai, “Black Slide”, do israelita Uri Lotan, “Love, Dad”, da checa Diana Cam Van Nguyen, e “The Flying Sailor”, das canadianas Amanda Forbis e Wendy Tilby.

“Ice Merchants”, o terceiro filme de João Gonzalez, é sobre perda e laços familiares, e tem como ponto de partida a imagem de uma casa numa montanha, debruçada num precipício.

A partir dessa imagem, o realizador desenvolveu a história de um pai e um filho, que produzem gelo na casa inóspita onde vivem, e de onde saltam todos os dias de paraquedas para o vender na aldeia, no sopé da montanha.

Esta curta-metragem, contada sem narrador nem diálogos, apenas por imagens desenhadas e música, tem coprodução com Reino Unido e França.

“Ice Merchants” teve estreia mundial em 2022 na Semana da Crítica de Cannes, em França, onde foi premiado. Desde então, tem somado vários outros prémios em contexto de festivais, e está entre os finalistas a uma nomeação para os Óscares. Recentemente foi selecionado para a competição de curtas-metragens de animação do festival norte-americano South By Southwest (SXSW), que decorre em março em Austin.

Considerados os ‘Óscares’ do cinema de animação, os prémios Annie distinguem produções de animação, em curta e longa-metragem, e são atribuídos anualmente pela Sociedade Internacional de Cinema de Animação.

A 50.ª cerimónia de entrega dos prémios, que se dividem em 32 categorias, está marcada para 25 de fevereiro, em Los Angeles.

Na categoria de Melhor Filme, estão nomeados “Turning Red – Estranhamente Vermelho”, dos estúdios Pixar, “Pinóquio de Guillermo del Toro”, da Netflix, “O Gato das Botas: O Último Desejo”, da Dreamworks, “The Sea Beast”, da Netflix, e “Wendell & Wild”, uma produção da Monkeypaw e da Gotham para a Netflix.

