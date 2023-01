Maya Moore é, de forma quase irrefutável, a maior jogadora de basquetebol de sempre. Quatro vezes campeã da WNBA, MVP em 2014, All-Star em seis ocasiões e campeã olímpica em 2012 e 2016 ao serviço dos Estados Unidos, foi a primeira mulher a ser patrocinada pela Air Jordan e é frequentemente considerada “o Michael Jordan” do basquetebol feminino. Esta segunda-feira, aos 33 anos e sem grande aparato, anunciou o final da carreira.

“Acho que chegou a hora de pôr um fim à vida de basquetebolista profissional. Já não jogo há quatro temporadas mas queria acabar a carreira de forma oficial. Estou a viver um tempo tão bom com a minha família. O trabalho que tivemos até chegar aqui… Quero continuá-lo no nosso próximo capítulo. Estar em casa para a minha comunidade e para a minha família. É para aí que estou a dirigir-me. É tempo de acabar”, disse Maya Moore no programa “Good Morning America” da ABC, colocando um ponto final numa indecisão que se prolongava desde 2019, altura em que fez uma aparente pausa na carreira.

It’s official! So thankful to so many???????? pic.twitter.com/h9tACx3SKm — Maya Moore (@MooreMaya) January 17, 2023

Contudo, o motivo pelo qual a norte-americana natural de Jefferson City, no Missouri, fez a tal pausa na carreira é que conta a verdadeira história de Maya Moore. Há quatro anos, num curto texto publicado no site The Players’ Tribune, a jogadora anunciou que não iria representar os Minnesota Lynx na temporada que estava prestes a começar. “O meu foco em 2019 não estará no basquetebol profissional. Estará na minha família e no tempo que quero investir na minha fé. Vou ter saudades das relações diárias com as minhas colegas e da minha família do basquetebol, com certeza, mas este ‘não’ permite-me dizer ‘sim’ à minha família e à minha família na fé como nunca tinha dito antes”, escreveu, na altura, a jogadora.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Meses depois, sem esquecer a família e o aprofundamento da fé que indicou na primeira justificação, Maya Moore explicou a verdadeira e principal razão que a tinha levado a deixar o basquetebol. Em 2007, antes sequer de entrar na universidade e de se tornar a estrela que acabou por ser, conheceu a história de Jonathan Irons através do padrinho. Irons, um recluso no Jefferson City Correctional Center, estava preso desde 1998 — altura em que foi condenado a 50 anos de prisão, quando tinha apenas 16 anos, depois de ser considerado culpado de um assalto à mão armada.

[Ouça aqui o episódio das “Outras Histórias do Desporto”, da Rádio Observador, sobre a história de Maya Moore e Jonathan Irons:]

Em 1997, um vizinho de Jonathan Irons foi baleado na cabeça enquanto a casa em que vivia estava a ser assaltada. O vizinho sobreviveu para contar a história e, quando acordou no hospital, acusou o então adolescente Irons. Sem testemunhas, sem provas, sem impressões digitais, Jonathan Irons foi condenado. Uma década depois, Maya Moore ouviu a história, decidiu visitá-lo, jogaram damas e ela acreditou que ele era inocente. E em 2019, depois de conquistar praticamente tudo o que tinha para conquistar no basquetebol, deixou o desporto para se dedicar única e inteiramente ao objetivo de libertar o homem com quem manteve uma relação muito próxima ao longo dos anos.

“Ainda temos hipóteses. Estamos na luta. Temos de ser pacientes. Temos de esperar e encontrar uma resposta”, disse a atleta, há quatro anos, ao The New York Times. De lá para cá, não voltou a jogar basquetebol: atuou em total sinergia com a equipa legal que contratou, continuou a visitar Jonathan Irons regularmente, apresentou-o à família e tratou de todos os passos e processos jurídicos necessários para libertar o amigo. Em 2020, a resposta que procuravam chegou — depois de cumprir 22 anos de pena e já com 40, Irons foi finalmente libertado, com o juiz a considerar que o julgamento não tinha avaliado “provas cruciais”.

.@MooreMaya announced she has married Jonathan Irons, the man she put her career on hold for to help free from prison following his wrongful conviction 23 years ago ❤️ (via @GMA) pic.twitter.com/7mwKcaU0iz — ESPN (@espn) September 16, 2020

E Maya Moore estava lá. Saiu de mão dada com Jonathan Irons e caiu de joelhos quando ambos se aproximaram de um grupo de amigos e família que os esperava do lado de lá dos portões. Escassos meses depois, chegou a maior surpresa: Moore e Irons casaram pouco depois da saída da prisão. “Queremos anunciar que estamos super entusiasmados por continuar o trabalho que temos vindo a fazer juntos mas que, a partir de agora, vamos fazê-lo enquanto marido e mulher. Estamos muito entusiasmados, vamos partilhar este novo capítulo da nossa vida em conjunto”, contaram, na altura, também no “Good Morning America”. No passado mês de julho, ao fim de cerca de dois anos de casamento, nasceu o primeiro filho do casal.

Agora, depois de uma década de luta, de um casamento e de um filho, Maya Moore terminou oficialmente a carreira. Para trás, ficaram os títulos, os troféus, as medalhas e as vitórias; para a frente, fica uma família.