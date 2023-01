Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O Presidente russo, Vladimir Putin, estará a preparar-se para fazer um anúncio “muito importante” sobre a guerra na Ucrânia na quarta-feira. A notícia está a ser avançada pelo governador pró-russo de Zaporíjia, Vladimir Rogov, e replicada na imprensa russa, apesar de a informação não ter sido oficialmente confirmada pelo Kremlin.

O discurso de Putin deverá ocorrer na cidade de São Petersburgo, coincidindo com a data em que se comemoram 80 anos desde o fim do cerco de Estalinegrado.

Por agora, ainda não foram divulgados detalhes sobre os temas que o líder russo deverá abordar durante a intervenção. Segundo a agência bielorrussa Nexta, vários propagandistas antecipam que deixará de ser usada a expressão “operação militar especial”, usada por Moscovo para se referir ao conflito na Ucrânia.

Putin will not announce tomorrow a new wave of mobilization or a change of "Special Military Operation" regime, – #Peskov.

Recall, today Russian military propagandists spread the information that "tomorrow Special Military Operation will end".

What about the day after tomorrow? pic.twitter.com/PncRiDkrmC

— NEXTA (@nexta_tv) January 17, 2023