A Rússia conseguiu produzir o primeiro conjunto de torpedos nucleares “Poseidon”, desenvolvidos para equipar o submarino russo K-329 Belgorod. A notícia, divulgada pela agência russa TASS, surge depois de, em novembro, Moscovo ter tentado testar a arma sem sucesso.

“Foi produzido o primeiro conjunto de Poseidon e o submarino Belgorod vai recebê-los num futuro próximo”, revelou uma fonte próxima do departamento militar à agência estatal russa.

A mesma fonte indicou que testes em separado aos componentes principais dos Poseidon, que incluem um reator nuclear, foram completados com sucesso. A TASS refere ainda que a equipa do submarino Belgorod já completou os testes com os torpedos nucleares.

Os Poseidon foram apresentados pela primeira vez em 2018 pelo Presidente Vladimir Putin, que os descreveu como uma “arma inovadora” durante o seu discurso à Nação. Conhecidos como a “arma do Apocalipse”, são considerados uma das grandes vantagens militares da Rússia. Em novembro do ano passado, as autoridades norte-americanas disseram que a Rússia tentou testar o torpedo no Mar Ártico, mas o teste acabou por não avançar devido a dificuldades técnicas.

Segundo a CNN, os Poseidon têm capacidade para transportar armas nucleares e são eles próprios movidos por um sistema de propulsão nuclear, característica que lhes permite ter um alcance muito superior aos dos torpedos convencionais.

Os sistemas Poseidon, considerados dos mais poderosos no mundo, vão ser carregados pelo Belgorod, construído pela empresa russa Sevmash Shipyard. A embarcação da marinha russa é capaz de lançar um torpedo a uma distância de 10 mil quilómetros, o que poderia, alegadamente, causar um tsunami radioativo.