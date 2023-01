Obras de Hélia Correia, Margarida Vale de Gato, Rosa Oliveira e Luís Filipe Castro Mendes estão entre as onze finalistas do Prémio Literário Casino da Póvoa, a atribuir em fevereiro, no festival Correntes d’Escritas da Póvoa de Varzim.

Os restantes autores cujas obras foram selecionadas são Rosa Alice Branco, A.M. Pires Cabral, Regina Guimarães, Rui Almeida, Rui Laje, Maria do Rosário Pedreira e António Cabrita, indica a organização do festival, em comunicado.

O vencedor do prémio desta 24ª edição do Correntes d’Escritas, no valor de 20 mil euros, que decorrerá entre os dias 14 e 18 de fevereiro, será anunciado na Sessão Oficial de Abertura da edição deste ano do Encontro de Escritores de Expressão Ibérica.

O vencedor da edição do ano passado foi a escritora portuguesa Luísa Costa Gomes, com o livro “Afastar-se”.

De acordo com a organização, concorreram este ano perto de 90 livros, dos quais foram escolhidos “Acidentes”, de Hélia Correia; “Amor Cão e outras palavras que não adestram”, de Rosa Alice Branco; “Atirar para o torto”, de Margarida Vale de Gato; “Caderneta de Lembranças”, de A.M. Pires Cabral; “Caderno das duas irmãs e do que elas sabiam”, de Regina Guimarães.

Foram ainda apuradas as obras “Cinco Cavalos Abatidos e outros poemas”, de Rui Almeida, “Errático”, de Rosa Oliveira; “Firmamento”, de Rui Lage; “O Meu Corpo Humano”, de Maria do Rosário Pedreira; “Tristia [um díptico e meio]”, de António Cabrita; e “Voltar”, de Luís Filipe Castro Mendes.

O júri foi constituído por Fernando Pinto do Amaral, Helena Vasconcelos, José António Gomes, José Mário Silva e Patrícia Portela.

O prémio literário, patrocinado pelo Casino da Póvoa, reconhece tanto a prosa como a poesia, e conta, como anteriores vencedoras, obras como “O Vento Assobiando nas Gruas”, de Lídia Jorge (2007), “A Terceira Miséria”, de Hélia Correia (2013), “Uma Mentira Mil Vezes Repetida”, de Manuel Jorge Marmelo (2014), “Categorias e outras paisagens”, de Fernando Echevarría (2015), “A forma das ruínas”, de Juan Gabriel Vasquez, e “Sua excelência de corpo presente”, de Pepetela.

