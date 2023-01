Foi mais uma quebra quando menos se esperava, foi uma quebra que parece ter servido de emenda. Naquele que viria a ser o último jogo de Cristiano Ronaldo na Premier League antes de rescindir por mútuo acordo e rumar ao Al Nassr, o Manchester United travou uma série que prometia e perdeu em Birmingham frente ao Aston Villa num duelo marcado pela “pega” entre o avançado português e Tyrone Mings. Daí para cá, antes e depois do Campeonato do Mundo, foram só vitórias. Uma, duas, cinco, nove, entre Campeonato e Taça da Liga. E sem dar muito nas vistas, o conjunto de Old Trafford, que acertava calendário esta quarta-feira em Londres com o Crystal Palace, poderia ascender à condição ao segundo lugar a seis pontos do Arsenal.

O que mudou na equipa de Erik ten Hag? Na verdade, um pouco de tudo. Mesmo voltando a apostar numa improvável dupla de centrais com Varane e Luke Shaw, o Manchester United tem mantido a segurança no plano defensivo e sofreu apenas cinco golos nessa última série de nove encontros. Em paralelo, Casemiro, já devidamente adaptado ao futebol inglês e à ideia de jogo, é uma grande mais valia para estabilizar todo o conjunto. Na frente, Marcus Rashford soltou-se e vai em sete partidas consecutivas a marcar. Tudo isso fez com que Bruno Fernandes fosse também subindo de rendimento, como se viu no dérbi de sábado com o rival City apesar de toda a polémica em torno do golo que fez o empate antes da reviravolta.

