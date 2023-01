Northampton, capital do condado de Northamptonshire, no Reino Unido, está a ser alvo de duras críticas por ter investido quase duas mil libras num colorido mural em homenagem ao Rei Carlos III.

O mural, pintado no bairro cultural da cidade, em frente ao Museu e Galeria de Arte de Northampton, custou 1720 libras (cerca de 1958 euros). Não conquistou a admiração da população local, que considera que a imagem se assemelha, de forma “horrível” a um “fantoche” do programa satírico de televisão “Spitting Image“, diz o jornal inglês The Telegraph. População local, que falou com o jornal, receia que o mural colorido possa tornar a cidade motivo de chacota.

Northampton Town Council reportedly paid £2,000 for this mural of the late Queen and the new King. Do you think it’s a good likeness of King Charles III or does it look more than David Dimbleby? pic.twitter.com/BkA2a0lH2K

— Roberto Perrone (@TalkRoberto) January 17, 2023