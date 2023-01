O primeiro-ministro ainda olhou para o relógio, já que àquela hora fala o ministro da Educação sobre as negociações com os professores, que acontecem no meio de várias greves nas escolas, mas avançou na mesma no tema, com a garantia ao Presidente da República de que da parte do Governo “há boa fé” na tentativa de um acordo com os sindicatos sobre colocação, contratação e carreiras dos professores. Neste ponto voltou a afirmar que o tempo congelado passado não será recuperado.

Costa argumenta com a necessidade de “não dar um passo maior do que a perna”, quando aflora a (já antiga) reivindicação do setor sobre a recuperação de todo o tempo de serviço que esteve congelado – os famosos nove anos, quatro meses e dois dias. “Todos os anos há professores a progredirem, a progressão não foi naquele momento e acabou. Aliás, o ritmo de progressão na carreira dos professores nunca é de 10 anos (como nas outras carreiras), houve congelamento vários anos e quando descongelámos, em 2018, foi com conta peso e medida, para nunca mais ser necessário voltar a congelar”, explicou Costa.

“Não posso resolver o passado, mas posso responder ao presente e garantir no futuro que não se repetem estas situações”, repetiu, apontando mesmo que “ter uma carreira muito bem desenhada que cria grandes expectativas, mas depois o Estado não está em condições de assegurá-la, o que gera enorme frustração”.

António Costa referiu este ponto quando falava de outro capítulo da negociação, a vinculação de professores, dizendo que esta “terá impacto orçamental muitíssimo significativo” quando os professores passarem a estar vinculados e forem reposicionados “contando o serviço que efetivamente que prestaram”. Garantiu, no entanto, que haverá “propostas sobre acessos ao 5º e 7º escalões”, onde há limitação por quotas, afunilando a possibilidade de progressão dos professores.

