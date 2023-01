Vladimir Putin não tem dúvidas de que Moscovo vai vencer o conflito que iniciou na Ucrânia. “É inevitável”, assinalou o Presidente russo, que numerou os motivos pelos quais a Rússia vai sair vitoriosa.

“Há muitas coisas que estarão na base da nossa vitória. É a unidade e solidariedade do povo russo, a coragem e heroísmo do nossos combatentes na operação especial militar e na linha frente e, claro, o complexo militar“, afirmou o Presidente da Rússia citado pela agência estatal TASS, numa visita no final da tarde a uma fábrica de armamento em São Petersburgo, no dia em que se comemoram 80 anos desde o fim do cerco da cidade.

Na ótica do Presidente russo, as ligações entre a indústria, as finanças estatais e a esfera social vão criar “as bases do desenvolvimento eficiente e vitória” da Rússia no conflito. “Não tenho dúvidas sobre isso.”

Voltando a acusar as autoridades de Kiev de serem “neonazis”, Vladimir Putin considerou necessário continuar a “apoiar” as Forças Armadas russas para assegurar que “quem se considera parte da Rússia” permaneça seguro em território ucraniano.

Durante a manhã, numa reunião com veteranos, Vladimir Putin lembrou que a Rússia fez tudo para parar a guerra com no leste da Ucrânia. “Tentámos chegar a um acordo por muito tempo. Mas fomos recebidos apenas com barulho e deceção”, lamentou o Presidente russo, que garantiu que Moscovo tentou resolver a situação em Donbass de “forma pacífica”, algo que, atualmente, “é impossível”.

Citado pela RIA, Vladimir Putin também deixou um recado às autoridades de Kiev. O Presidente russo diz que os crimes cometidos por “neonazis” têm de ser investigados. “É absolutamente necessário registar o que estão a fazer, especialmente à população civil. E fá-lo-emos. O Comité de Investigação está envolvido neste processo”, salientou o chefe de Estado, que também sinalizou que é importante “sumarizar os materiais recolhidos” e dar-lhes uma “base legal”, algo que “seguramente será feito”.