A procura do serviço de urgências dos três hospitais do Oeste aumentou 25% em 2022, com a realização de mais de 172.300 atendimentos, divulgou esta quarta-feira o Centro Hospitalar do Oeste (CHO).

Os atendimentos nos serviços de urgência dos hospitais das Caldas da Rainha (distrito de Leiria), Torres Vedras (Lisboa) e Peniche (Leiria) ascenderam a 172.339 em 2022, quando no ano anterior foram feitos 137.910.

Em comunicado, a administração hospitalar deu nota de um aumento da atividade assistencial em quase todas as áreas, precisando que nos três hospitais foram realizadas mais consultas, mais cirurgias e mais sessões de hospital de dia.

A exceção registada foi apenas na realização de partos, que desceu de 1.266 em 2021 para 1.230 em 2022.

Entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2022 foram realizadas 160.984 consultas médicas nas unidades hospitalares do CHO, mais 4.320 (2,8%) do que em 2021 e mais 14.817 (9,2%) do que em 2019, no período pré-pandemia de Covid-19.

No mesmo período as cirurgias registaram um aumento de 23,2%, tendo sido realizadas 8.531 intervenções cirúrgicas em 2022, mais 1.606 do que no ano anterior.

Em 2022 foram ainda realizadas 14.677 sessões de hospital de dia, mais 683 do que as efetuadas em 2021, registando-se um aumento de 4,9%.

No comunicado, o conselho de administração considera tratar-se de “resultados positivos que traduzem uma melhoria do acesso à população servida”, considerando ter sido determinante para o aumento da atividade assistencial “o empenho e a dedicação dos profissionais da instituição, que diariamente prestam cuidados de saúde de qualidade aos utentes da região Oeste”.

O Centro Hospitalar do Oeste integra os hospitais de Caldas da Rainha, Peniche e Torres Vedras, tendo uma área de influência constituída pelas populações destes três concelhos e ainda dos de Óbidos, Bombarral, Cadaval e Lourinhã e de parte dos concelhos de Alcobaça (freguesias de Alfeizerão, Benedita e São Martinho do Porto) e de Mafra (com exceção das freguesias de Malveira, Milharado, Santo Estêvão das Galés e Venda do Pinheiro), abrangendo 298.390 habitantes.