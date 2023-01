As aulas e os transportes escolares vão continuar suspensos na quinta-feira, em Montalegre, devido às previsões de queda de neve e de formação de gelo, disse a presidente da Câmara esta quarta-feira. Fátima Fernandes afirmou à agência Lusa que, na quinta-feira, não se realizarão os transportes escolares e as atividades letivas vão estar suspensas no Agrupamento de Escolas Doutor Bento da Cruz.

Já hoje os cerca de 600 alunos deste concelho do Norte do distrito de Vila Real ficaram em casa. “As condições meteorológicas apontam para a queda de neve e formação de gelo e, portanto, reunida a Proteção Civil, entendeu-se que era mais prudente ser assim”, explicou a autarca.

O agrupamento engloba a escola secundária Doutor Bento da Cruz, a escola secundária do Baixo Barroso e as escolas Básicas de Montalegre, Salto e Cabril, bem como a Cooperativa de Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão (CACI) de Montalegre.

Durante a noite haverá equipas de prevenção e, depois, a partir das 05h00 serão reforçadas as ações de limpeza das estradas e de espalhamento de sal para garantir a circulação rodoviária.

Os operacionais, desde os funcionários da autarquia, aos bombeiros de Montalegre e de Salto e elementos da Proteção Civil, estarão espalhados por todo o concelho na realização das ações.

A neve é um motivo de atração turística ao concelho e, na quinta-feira à tarde, tem início a Feira do Fumeiro de Montalegre. Fátima Fernandes garantiu que estarão reunidas todas as condições de segurança para quem quiser visitar o concelho.

O certame decorre entre quinta-feira e domingo, é considerado um evento “âncora” e atrai muitos visitantes para o município do distrito de Vila Real.