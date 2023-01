Os transportes públicos de Bragança irão retomar a normalidade durante a manhã desta quarta-feira, estando pelas 11h15 as escolas a funcionar normalmente, depois de condicionamentos devido à neve e gelo, adiantou fonte oficial da Câmara Municipal à Lusa.

Quanto à circulação de transportes públicos, “devido aos condicionalismos nas vias, não foi possível a sua realização nos primeiros horários, mas serão retomados com a possível normalidade ainda no decorrer da manhã”, de acordo com um comunicado da Câmara Municipal.

Fonte oficial da autarquia adiantou também à Lusa que, devido às condições de circulação, algumas escolas tiveram a sua abertura dificultada durante a manhã, mas pelas 11h15 tinham já retomado o seu normal funcionamento.

A mesma fonte adiantou ainda que, à mesma hora, a única estrada que estava ainda condicionada devido ao gelo era a que liga Portelo a Montesinho.

Segundo a Câmara de Bragança, face às previsões meteorológicas, na terça-feira iniciou-se a preparação de uma operação de intervenção no terreno, cujo início se concretizou nesta quarta-feira de madrugada, “na sequência da queda de neve precedida de intensa formação de gelo“, envolvendo cinco viaturas, 28 profissionais e 20 toneladas de sal.

“Está a ser dado cumprimento ao Plano de Intervenção Neve e Gelo (PING), garantindo a desobstrução das principais vias na área urbana (com especial atenção para os acessos aos equipamentos de saúde, escolas e serviços públicos), alargando-se, posteriormente, a área de intervenção a todas as vias”, referiu a autarquia, em comunicado enviado pelas 11:45.

A autarquia informou também que, “no meio urbano, a circulação de viaturas e peões encontra-se condicionada”.

Portugal continental está desde segunda-feira a ser afetado pela depressão Fien, responsável pelo agravamento das condições meteorológicas, prevendo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) baixas temperaturas, chuva, vento forte e agitação marítima.