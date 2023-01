O antigo diretor de informação da agência Lusa António Amorim morreu, no domingo, aos 78 anos, informou esta quarta-feira a família.

António Amorim foi diretor de informação da agência portuguesa de notícias, entre 1994 e 1996, e durante a maior parte do seu percurso profissional foi delegado da Lusa no Norte do país, cargo que ocupou até se aposentar.

Reconhecido pela redação como “um homem de rigor no estilo e no conteúdo”, António Amorim dedicou toda a vida profissional ao jornalismo. Começou antes do 25 de Abril na revista Flama, ingressou na ANOP (Agência Noticiosa Portuguesa) e mais tarde na NP – Notícias de Portugal, onde foi responsável, entre outras áreas, pelo serviço para as comunidades portuguesas no exterior.

Com a extinção da ANOP e da NP, surgiu a Lusa, onde António Amorim passou a ser delegado no Norte de Portugal, foi diretor de informação e voltou às funções no distrito do Porto, zona de onde era natural, concretamente de Santa Marinha do Zêzere, Baião.

Numa nota publicada no sítio da Internet da presidência, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa apresentou à família do jornalista “as mais sentidas condolências”.

Na segunda-feira, terá lugar uma missa em memória de António Amorim, às 17h30, na Igreja dos Santos Mártires, Rua Serpa Pinto, ao Chiado, em Lisboa. No sábado, às 19h00, decorrerá uma missa de sétimo dia na igreja do Foco, no Porto.