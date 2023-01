Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

A voz da Ucrânia fez-se presente no Fórum Económico Mundial, em Davos, no qual a guerra foi um dos temas dominantes. Nas palavras do Presidente Volodymyr Zelensky, o “mundo ouviu a Ucrânia” no evento, que contou com a intervenção da primeira-dama ucraniana.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“O mundo sabe o que a Rússia fez em Dnipro, sabe o que os terroristas fizeram em Kherson, em Kharkiv no Donbass e outros territórios onde levaram a morte”, afirmou o líder ucraniano no habitual discurso diário. Zelensky mostrou-se confiante de que esta semana haverá mais vozes influentes apoiar a criação de um tribunal de guerra especial para julgar a Rússia e de um mecanismo para compensar as perdas da Ucrânia.

Esta terça-feira ficou marcada pelo fim das operações de resgate em Dnipro, onde, segundo as autoridades ucranianas, morreram 45 pessoas na sequência de um bombardeamento russo a um prédio. Este caso foi um dos temas em destaque numa reunião de Zelensky com o procurador-geral e o ministro da Administração Interna, com o objetivo de identificar os culpados pelo ataque.

“A cada dia há mais informações e instrumentos legais do nosso Estado. [A guerra] vai acabar com condenações para os assassinos russos“, garantiu.

O líder ucraniano aproveitou o discurso para agradecer aos Países Baixos a promessa de enviar um sistema de defesa antiaérea Patriot. É já o terceiro país a comprometer-se a fornecer estes sistemas, após os Estados Unidos e a Alemanha.