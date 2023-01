O desemprego durou 48 horas: Salernitana despediu treinador e voltou a contratá-lo dois dias depois

“Pedi ao presidente, com todas as minhas forças, para rever o processo de rescisão, sabendo que estava a tocar no fundo da alma de uma pessoa que tem uma profunda sensibilidade para compreender e que quer construir um futebol diferente. Amo a cidade de Salerno e acredito cegamente neste projeto”, acrescentou Davide Nicola, que aos 49 anos também já orientou Lumezzane, Livorno, Bari, Crotone, Udinese, Génova e Torino.

Por fim, na publicação que partilhou nas redes sociais, o treinador elogia largamente Danilo Iervolino e demonstra vontade de continuar a perseguir os objetivos do Salernitana. “Ele foi o principal arquiteto da salvação da última época. Foi ele que nos instigou a paixão, a personalidade e a ferocidade para alcançarmos coisas impossíveis. Ele acredita que quando todos os homens remam na mesma direção são capazes de coisas extraordinárias. E eu já o vi fazer coisas extraordinárias. Vamos começar todos juntos novamente e escrever mais uma história de futebol extraordinária”, terminou Nicola.

Contudo, a versão do Calciomercato, a secção da Gazzetta dello Sport que se dedica unicamente ao mercado de transferências de jogadores e treinadores, é ligeiramente diferente. Segundo os italianos, o diretor desportivo do Salernitana chegou a reunir com três treinadores nas últimas horas — Roberto D’Aversa, Eusebio Di Francesco e Leonardo Semplici –, sendo que só este último aceitou assinar um contrato válido por apenas seis meses, até ao fim da época.

Estabelecido o acordo verbal com Semplici, a cúpula do Salernitana terá reunido com o plantel nesta terça-feira à noite, altura em que os jogadores terão pedido o regresso de Davide Nicola e motivado a tal chamada do presidente. Independentemente dos motivos, a verdade é que o treinador italiano é o nome mais recente de um grupo de técnicos que voltaram aos clubes pouco tempo depois de serem despedidos: em Portugal, César Peixoto regressou ao P. Ferreira dois meses após deixar o comando dos pacenses, enquanto que, também em Itália, o Brescia chamou Josep Clotet 26 dias depois de o despedir.

