O ano está apenas a começar e o frio a apertar, mas todas as alturas serão boas para pensar em férias. Dubai, Bali e Londres são os destinos mais populares para 2023, segundo o Tripadvisor. O site gigante de viagens publicou esta quarta-feira as listas de vencedores dos prémios Travellers Choice Best of the Best Destination e há seis categorias por onde escolher sugestões: Popular, Tendência, Gastronomia, Natureza, Cultura e Ski. Os resultados têm por base as críticas dos utilizadores feitas na plataforma entre novembro de 2021 e outubro de 2022.

“Vimos um reaparecimento da procura de viagens em 2022 e a perspetiva para este ano é luminosa”, afirma Sarah Firshein, a chefe editorial do Tripadvisor em comunicado. Destaca ainda o facto de as viagens de longo curso estarem de regresso, das regiões da Ásia e Pacífico estarem nos planos de muitos viajantes e de cidades como Paris ou Londres estarem a recuperar como destinos atraentes depois da pandemia, bem como Estados Unidos, Alasca e Cuba.

Dubai, Bali e Londres encabeçam a lista dos 25 destinos mais populares para este ano (a lista completa pode ser consultada mais abaixo). Conta com várias capitais europeias, entre elas Lisboa no 20º. lugar. Há ainda cidades bem conhecidas das bucket lists dos viajantes numa volta ao mundo bem exótica que termina com o Rio de Janeiro como última sugestão.

No top dos destinos tendência estão Cuba, Hoi An (na costa vietnamita), as ilhas Maurícias, Siem Reap no Cambodja e Chiang Mai na Tailândia, a ocupar os cinco primeiros lugares. A lista conta com mais 20 sugestões bem variadas, que podem ser consultadas neste link.

Não podia faltar um ranking que tenha por base a gastronomia. O destino número um desta lista é Roma e Itália está em alta porque Florença (em 4º. e Nápoles em 8º.). Creta (Grécia), Hanoi (Vietnam) e Paris (França) completam o top cinco dos primeiros lugares e logo em sétimo está Lisboa. Ao exotismo de destinos como Jamaica (10º.), Cidade do México (12º.) e Banguecoque (13º.) juntam-se também cidades cosmopolitas como Vancouver (20º.) ou Nova Iorque (19º.). Dos Estados Unidos vale a pena referir também a presença de Nova Orleães e Charleston, e ainda San Sebastián, em Espanha, aqui ao lado (17º.).

Quanto à cultura a lista de 25 destinos começa em Fez, a cidade marroquina que é Património Mundial da UNESCO, e termina em Kampala, no Uganda. Jerusalém, Atenas, Dublin e a cidade indiana de Jaipur completam o top cinco. Para quem quiser fazer um roteiro cultural pela Europa Budapeste, Berlim, Sevilha, Bruxelas ou Veneza são algumas das sugestões. Para voos mais arrojados e longos as recomendações vão até Colombo (Sri Lanka), Yerevan (Arménia), Amã (Jordânia) ou a Quioto no Japão.

Reunidos e analisados os comentários dos utilizadores, o Tripadvisor reuniu também uma lista de 25 locais para desfrutar da Natureza ou fazer passeios ao ar livre. O top três é tão variado como rico. No topo estão as ilhas Maurícias (na costa africana do oceano Índico) que o próprio site define como “paraíso tropical”, seguidas de Kathmandu (Nepal) e de Parque Natural Serengeti na Tanzânia. A lista completa inclui uma série de sugestões à beira mar e destinos menos conhecidos, como por exemplo Bonaire (a ilha dos Países Baixos na costa da Venezuela), a ilha mexicana de Cozumel ou Zakynthos nas Ilhas Jónicas. Mas também paisagens áridas, como Wadi Rum (Jordânia) ou Merzouga (Marrocos).

Para quem gosta de cenários frios á também uma lista de 20 destinos bem gelados e paraísos para fazer ski. Whistler (British Columbia, no Canadá), Jackson no estado norte-americano do Wyoming e Zermatt na Suiça lideram as preferências. Há os clássicos, como Chamonix (França) e Trento (Itália) e destinos mais longínquos como Sapporo no Japão ou Gulmarg na Índia.

A lista dos destinos mais populares