O luxemburguês Marc Angel foi o nome escolhido pelos deputados do Parlamento Europeu para suceder a Eva Kaili, a agora ex-vice presidente da instituição que foi detida em dezembro por suspeitas de corrupção.

Na votação desta quarta-feira, Marc Angel (do S&D, os socialistas e democratas) teve luz verde, com 307 votos. Concorria com a francesa Gwendoline Delbos-Corfield (Verdes) e Annalisa Tardino (Identidade e Democracia). A votação não ficou fechada à primeira volta — aí, Angel não conseguiu a maioria absoluta que é necessária para a eleição. Na segunda volta, já conseguiu 307 votos (precisava de 296). Tardino somou 185 e Delbos-Corfield 98.

MEP @MarcAngel_lu (S&D, Luxembourg) elected at the new Vice-President of the European Parliament, with 307 votes — EP PressService (@EuroParlPress) January 18, 2023

Iratxe Garcia Perez, a líder dos socialistas e democratas no Parlamento Europeu, já tinha expressado confiança de que Angel teria o apoio da maioria, estando a contar com os votos dos liberais do Renew Europe e dos democratas-cristãos do PPE. “Ficou claro que o grupo dos socialistas, o S&D, teria cinco vice-presidentes e isso ainda está acordado”, disse na terça-feira, citada pelo EUObserver.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Angel será o quinto vice-presidente do Parlamento Europeu. Os vice-presidentes têm funções específicas, podendo ainda substituir Metsola, incluindo presidir às sessões plenárias. São membros da mesa do Parlamento Europeu, que, entre outras funções, elabora o anteprojeto de orçamento do Parlamento e decide sobre questões administrativas, de pessoal e de organização.

A eleição acontece após a destituição do cargo de Eva Kaili, nomeada em janeiro de 2022 como uma das 14 vice-presidentes do Parlamento Europeu. Kaili saiu na sequência do escândalo que ficou conhecido como “Qatargate”, que inclui alegados subornos a responsáveis do Parlamento Europeu. Foi também expulsa do grupo europeu dos socialistas e democratas (S&D), do qual fazia parte.

Na operação em que foi detida, juntamente com o companheiro, Francesco Giorgi, e o ex-eurodeputado italiano Pier Antonio Panzeri, foram apreendidas malas de dinheiro no valor de 1,5 milhões de euros.