O ministro dos Negócios Estrangeiros russo comentou, esta quarta-feira, a proposta de paz de 10 pontos elaborada pelo Presidente ucraniano. Sergei Lavrov classificou-a como “absurda” e foi mesmo mais longe: a Rússia recusa-se a negociar com Volodymyr Zelensky. Contudo, o chefe da diplomacia de Moscovo deixou a porta entreaberta no que concerne às negociações que visem terminar o conflito, referindo que, se houver “propostas sérias” do lado da Ucrânia, elas serão analisadas.

Numa conferência de imprensa para analisar o último ano diplomático, Sergei Lavrov notou que, pelo menos para já, a Ucrânia não está interessada em alcançar a paz, sublinhando que o Ocidente toma as decisões por Kiev. “Durante o verão e o início do outono, os representantes ocidentais disseram que era demasiado cedo para começar negociações, que era necessário dar mais armas”, lembrou Lavrov, acusando os países ocidentais de manterem a mesma atitude atualmente e de não quererem uma resolução do conflito.

O objetivo do Ocidente? “Infligir uma derrota estratégica à Rússia”, afirmou Sergei Lavrov, que recordou outras figuras históricas para expor o seu ponto de vista. O ministro russo indicou que existe uma “coligação” liderada pelos Estados Unidos para enfraquecer o Estado russo. “Como Napoleão mobilizou quase toda a Europa contra o Império Russo, como Hitler invadiu e destruiu quase todos os países europeus, incluindo a União Soviética, os Estados Unidos formaram uma coligação com os europeus e estão a levar a cabo uma guerra por procuração contra a Rússia através da Ucrânia”, lamentou.

Sergei Lavrov disse também que os países do Ocidente quer resolver a “questão russa”, tal como Hitler “quis resolver a questão judaica”. “E agora, como se ouve dos líderes do Ocidente para além da Polónia e dos Estados Bálticos, a Rússia deve sofrer uma derrota estratégica”, apontou o ministro dos Negócios Estrangeiros, que ridicularizou outras iniciativas ocidentais, tais como a “descolonização da Rússia” e a “divisão do país” em províncias.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Tendo em conta este pano de fundo, o chefe diplomático russo voltou a justificar a necessidade da “operação militar especial” que a Rússia levou a cabo na Ucrânia, frisando que se tratou de uma resposta a uma guerra “híbrida” que tinha sido desencadeada contra Moscovo.

“Os objetivos da operação militar especial não foram inventados. Foram determinados pelos interesses fundamentais de segurança da Federação Russa”, insistiu o chefe da diplomacia russa, acrescentando que na Ucrânia, um “território que faz fronteira com a Rússia”, não deve haver “infraestruturas militares que ameace” o Estado russo. “Não deve haver discriminação, perseguição contra os nossos compatriotas”, realçou também o ministro russo.

As “boas relações” com a China, Cuba, Nicarágua e Venezuela

Em termos diplomáticos, o ministro russo destacou que as relações entre a China e a Rússia estão “melhores do que nunca”. “Não é sequer uma aliança, é mais forte do que uma aliança. As relações são baseadas na confiança, no respeito e num equilíbrio de interesses”, afirmou Sergei Lavrov.

Na América Latina, o ministro descreveu que relações com Moscovo “estão cada vez melhores”, salientado as que a Rússia mantém com três países: Cuba, Venezuela e Nicarágua. Relativamente a Havana, o chefe da diplomacia notou que é alvo de “sanções unilaterais ilegais dos Estados Unidos”.

“Estamos interessados em ter outros países da América Latina enquanto nossa prioridade”, sinalizou Sergei Lavrov, ainda que ressalve que a Rússia não quer aplicar, à semelhança dos Estados Unidos no século passado, “uma doutrina Monroe”. Sobre o Brasil, o ministro comentou que Vladimir Putin falou nos últimos dias quer com Lula da Silva, quer com Jair Bolsonaro.