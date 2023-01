O Banco Santander decidiu reforçar as medidas de apoio aos colaboradores, aumentando o salário em 4% e subindo para 1.400 euros o salários mínimo no banco, segundo nota interna do banco a que o Observador teve acesso.

As medidas surgem depois de, em outubro, o banco ter feito um pagamento extraordinário de 750 euros aos trabalhadores que ganham até 30 mil euros anuais. Na nota interna pode ler-se que “ainda em janeiro será atribuído e processado um aumento salarial a todos colaboradores de 4% sobre as rubricas ACT ‘retribuição base’ e ‘diuturnidades'”.

“Reconhecemos e queremos compensar ainda mais os nossos colaboradores pelo seu contributo para os resultados atingidos pelo Banco, particularmente na atual e complexa conjuntura económica, diz o banco.

Adicionalmente, iremos também processar já este mês os aumentos previstos nas Promoções Obrigatórias por Mérito que, este ano, representam uma alteração de nível ACT a 208 Colaboradores e um incremento de 6,9% no seu vencimento médio. Mas iremos mais longe e subiremos para o nível 7 todos os Colaboradores que se encontram abaixo desse nível, passando a ser este o nível mínimo salarial no Banco a partir de 2023, para os Colaboradores no ativo.

O Santander Portugal diz, também, que irá processar até final de fevereiro o pagamento da compensação variável referente a 2022.