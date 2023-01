Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Dois soldados ucranianos que sofreram amputações na sequência de ferimentos de guerra vão receber próteses de última geração. Andrii Gidzun e Vitalii Ivashchuk vão ser os primeiros veteranos de guerra ucranianos a receber o Hero Arm, produzido pela empresa britânica Open Bionics.

Os dois militares, que combateram na Ucrânia, ficaram feridos na sequência da explosão de minas. Segundo a Reuters, esta semana experimentaram pela primeira vez o modelo Hero Arm e vão receber já no próximo mês próteses personalizadas.

“É uma situação muito boa, não consigo descrever. Estou satisfeito por ter a oportunidade de obter uma prótese tão funcional. Nunca esperei algo assim”, disse Vitalii Ivashchuk, de 24 anos, em entrevista à agência norte-americana.

O modelo Hero Arm, produzido com impressoras 3D, é “único” e “feito à medida” para cada utilizador, explica Joel Gibbard, co-fundador e CEO do Open Bionics. A prótese pode ser usada por crianças e adultos, sendo controlada por sensores mioelétricos ativados pelos músculos no antebraço.

A empresa britânica está a trabalhar em parceria com a associação Superhumans para desenvolver próteses para soldados e civis feridos na guerra e apoiar a sua reabilitação.

A associação ucraniana conta com o apoio do Ministério da Saúde e da primeira-dama ucraniana, que em agosto do ano passado se juntou à equipa Superhumans. A organização está atualmente a desenvolver um hospital na região de Lviv, para apoiar os feridos de guerra. Segundo a Sky News, o centro espera conseguir apoiar cerca de três mil pacientes por ano com serviços gratuitos para os pacientes, disponíveis graças ao apoio dos parceiros e doadores.

Kiev acusa as tropas russas de terem criado na Ucrânia o maior campo minado do mundo. Há cerca de 250 mil quilómetros quadrados – quase o tamanho do Reino Unido – de território coberto por minas, segundo dados avançados pelo primeiro-ministro Denys Shmyhal.